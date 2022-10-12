США заявили, что опасаются Китая и не хотят новой холодной войны

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Соединенные Штаты воспринимают Китай как самый значительный геополитический вызов, но не намерены делить мир на блоки и не хотят новой холодной войны: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США.

«Мы признаем, что в геополитическом отношении КНР представляет собой самый значительный геополитический вызов для Америки. Но в стратегии также четко говорится, что мы избегаем того, чтобы смотреть на мир исключительно через призму стратегического соперничества. Так что мы не будем пытаться разделять мир на жесткие блоки, мы не стремимся к тому, чтобы соперничество переросло в конфронтацию или новую холодную войну», - процитировало ТАСС слова Салливана.

Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 40,8 млрд рублей на строительство трассы М-12 в рамках проекта «Европа - Западный Китай».