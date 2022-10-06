Кабмин выделил 40,8 млрд рублей на строительство трассы М-12 в рамках проекта «Европа - Западный Китай»

Общая протяженность проекта от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км.

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Российское правительство выделило Минтрансу 40,8 миллиарда рублей на строительство скоростной автомобильной дороги М-12. Денежные средства были выделены в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай». Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном сайте правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минтрансу России субсидии из федерального бюджета <...> в размере 40 846 506,1 тыс. рублей из резервного фонда правительства <...> для обеспечения строительства скоростной автомобильной дороги М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань"», - говорится в документе.

Общая протяженность проекта от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. Автомагистраль длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республикам Чувашия и Татарстан. Всего она объединит 17 крупнейших региональных центров.

В конце прошлого года сообщалось, что трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии. Как подчеркивалось, скоростная трасса позволит увеличить транзит грузов из Китая в Европу через Россию.