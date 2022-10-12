Опытный образец МС-21 с российскими двигателями успешно совершил длительный перелет

Путин заявил, что рост цен на энергию в Европе связан с политикой Запада, а не с СВО

«МС-21 с российскими двигателями вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, провел в воздухе более пяти часов и совершил посадку на аэродроме ЛИИ Громова. Этот борт присоединился к еще одному МС-21, оснащенному двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний», - сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

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