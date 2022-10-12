Опытный образец МС-21 с российскими двигателями успешно совершил длительный перелет
Опытный образец российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, успешно совершил длительный перелет. Воздушное судно вылетело из Иркутска и приземлилось в Жуковском.
«МС-21 с российскими двигателями вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, провел в воздухе более пяти часов и совершил посадку на аэродроме ЛИИ Громова. Этот борт присоединился к еще одному МС-21, оснащенному двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний», - сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ намерено выделить отечественной авиаотрасли 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21. Коммерческие поставки самолета ожидаются с 2025 года.