Мантуров назвал сроки начала коммерческих поставок самолета МС-21

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Первые коммерческие поставки российского пассажирского самолета МС-21 начнутся с 2025 года. С таким заявлением на полях Восточного экономического форума вступил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта МС-21», - сказал Мантуров в ходе выступления на сессии «Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?»

Ранее Денис Мантуров заявил, что до 2030 года российские авиакомпании могут получить более тысячи самолетов отечественного производства. Работа по созданию воздушных судов будет идти параллельно с замещением иностранных комплектующих российскими аналогами, уточнил он. В условиях санкционных ограничений подобные объемы авиатехники будут востребованы отечественными перевозчиками, уточнил тогда Мантуров.

В уже в начале июля министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что самолет МС-21 скоро поступит в парк авиакомпании «Аэрофлот». Савельев отметил, что по некоторым параметрам МС-21 превосходит западные аналоги, и назвал его сверхпередовым самолетом. Сертификацию самолета планируется завершить до конца 2023 года.