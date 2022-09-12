Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21

Вместе с тем еще 25 миллиардов рублей будет выделено на поддержку системы организации воздушного движения, отметил председатель правительства.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ намерено выделить отечественной авиаотрасли 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21. Об этом он проинформировал на оперативном совещании со своими заместителями.

«15 миллиардов рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 миллиардов в текущем году предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения», - сказал премьер.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что первые коммерческие поставки российского пассажирского самолета МС-21 начнутся с 2025 года. До этого он отмечал, что до 2030 года российские авиакомпании могут получить более тысячи самолетов отечественного производства.