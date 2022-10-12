Путин заявил, что рост цен на энергию в Европе связан с политикой Запада, а не с СВО

Президент России заметил, что инфляция в Еврозоне, которую подстегивает дорожающая энергия, уже достигла десяти процентов. За год счета европейцев за электричество и газ выросли более чем в три раза. Как сообщил президент, население Евросоюза, как в Средневековье, запасает дрова на зиму.

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Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на энергию в Европе связан не со специальной военной операцией, а с политикой стран Запада.

Он заметил, что инфляция в Еврозоне, которую подстегивает дорожающая энергия, уже достигла десяти процентов. За год счета европейцев за электричество и газ выросли более чем в три раза. Как сообщил президент, население Евросоюза, как в Средневековье, запасает дрова на зиму.

«Россия здесь при чем? И ошибки своих пытаются свалить на Россию. Сами виноваты. Это результат даже не каких-то действий в рамках специальной военной операции на Украине. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», - заявил Путин в ходе Российской энергетической недели в Москве.

Также Владимир Путин заявил, что ряд участников энергетического рынка уничтожают инфраструктуру конкурентов и ведут подрывную деятельность.

Кроме этого, президент России назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма.