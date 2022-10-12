Путин: режим в Киеве давно использует террористические методы

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Киевский режим давно использует террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в Интернет выкладывают, осознают, что совершили ошибку, тут же стирают. Но все равно в Сети же все остается», - сказал он.

Президент обвинил Украину и в атомном терроризме, в частности, в обстрелах Запорожской атомной электростанции, и в терактах вокруг Курской атомной электростанции. Он также заявил, что Киев пытался подорвать газопровод «Турецкий поток».

Как утверждает Путин, все факты перечисленных атак доказаны и задокументированы, а идеологами и заказчиками преступлений выступают бенефициары. По его словам, за диверсиями на «Северном потоке» стоят те, кому выгодно разорвать связи РФ и ЕС. Также президент заявил, что рост цен на энергию в Европе связан с политикой Запада, а не с проведением спецоперации на Украине.