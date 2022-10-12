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Стрельбы днем и ночью: как проходят тренировки с резервистами на полигонах РФ

Надежда Котормус
13:19 12.10.2022
Мобилизованные сейчас занимаются на полигонах и в учебных центрах по всей стране - от далекого Сахалина до тыловых районов зоны спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигонах Дальнего Востока стрельба ведется без остановки. Сегодня в руках мобилизованных военнослужащих ручные противотанковые гранатометы. Опытные офицеры помогают усовершенствовать навыки стрельбы. Поразить предстоит как технику, так и живую силу условного противника.

В Сибири военнослужащие, призванные в ходе мобилизации, осваивают автоматы и пулеметы Калашникова и стрельбу из гранатометов. Понять азы баллистики в темное время суток помогают приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.

«Днем была тактическая подготовка, стреляли с пулеметов, с автоматов, работали по мишеням, стоя, лежа, сидя. Отрабатывали полностью все. Ребята все боевые, дружные, друг за друга, так что с этим проблем нет, все готовы!» - рассказал мобилизованный Кирилл.

За ходом подготовки будущих бойцов тщательно следят не только командиры на местах. Так, в Мурманской области полигон посетил лично командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Подготовку и настрой мобилизованных оценил высоко.

«Убедиться, что земляки, призванные на территории Мурманской области, обеспечены всем, что положено на текущий момент. С точки зрения размещения, обмундирования, выдачи оружия те ребята, которые сейчас находятся здесь, те, которые в ближайшее время будут в районе выполнения задач в составе наших соединений, это высокомотивированные бойцы», - отметил Моисеев.

В тыловой зоне специальной военной операции занятия также проходят ежедневно. Особое внимание на этом этапе уделяется тактике и боевому слаживанию. Справиться удалось не только с управлением техникой и оружием, но главное - со страхом, рассказывают военнослужащие.

«Первое время конечно же было страшно, как всегда, даже когда уходишь в армию на срочку. Был такой мандраж, это далеко от близких, ты постоянно в стрессовой ситуации. Сейчас мы уже привыкли. Мы понимаем, что мы делаем доброе дело, мы должны защищать нашу страну», - отметил мобилизованный оператор БПЛА Шамиль.

Пристально следят и за тем, чтобы убывающих снабдили всем необходимым. От обмундирования и боевой экипировки до аптечки и запасов еды и воды. Только после 100% укомплектации в учебных центрах и на полигонах Минобороны мобилизованные смогут отправиться к местам выполнения боевых задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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