«Дух боевой»: мобилизованный в ЮВО рассказал о полном обеспечении экипировкой

В Минобороны России также сообщают, что военнослужащим выдается оружие в соответствии с занимаемой должностью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине продолжают прибывать на пункт приема в Ростовской области. Там выдают экипировку, оружие, средства защиты и связи, набор вещей, аптечку. Один из резервистов рассказал, что настроение у него боевое, и заверил, что бояться на фронт идти не стоит, всем необходимым их обеспечивают.

«От бинта до ваты. Все есть, смело можно идти воевать, дух боевой, бояться нечего. Идем воевать за семью, за Родину, за наше братство, которое в данный момент с нами», - сказал Александр.

В Минобороны России отмечают, что военнослужащие прошли подготовку в учебных центрах и на полигонах. Среди выдаваемых средств защиты имеются бронешлем, бронежилет, комплект защиты коленных и локтевых суставов и тактические очки, транспортный жилет модульный - разгрузка.

В российском военном ведомстве подчеркивают, что к местам выполнения задач направляют только подготовленных и обеспеченных всем необходимым военнослужащих. По пути следования их кормят и обеспечивают водой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов