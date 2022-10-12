«Пламя» против тьмы: кадры ночных стрельб мобилизованных военнослужащих в Сибири

В дневное время также продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованные военнослужащие приступили к ночным стрельбам в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области. Министерство обороны России продемонстрировало кадры занятий.

Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие в темное время суток выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7 по целям, имитирующим условного противника. Во время занятий применяются приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.

В дневное время также продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.

Ранее Минобороны России показало, как мобилизованные Восточного военного округа на полигоне в Хабаровском крае упражняются в стрельбе из пулеметов и станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.