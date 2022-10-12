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В Кремле заявили, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними

Андрей Аркадьев
11:53 12.10.2022
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, денацификация и демилитаризация Украины стали только актуальнее.
В Кремле заявили, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Цели спецоперации на Украине с 24 февраля не изменились, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Да, остаются прежними. Ровно как они указаны в выступлении 24 февраля», - сказал представитель Кремля.

Песков утвердительно ответил и на вопрос о денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, их актуальность только выросла на фоне действий официального Киева.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

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