В стране и мире СНБ Армении поручено решить вопрос о возбуждении уголовного дела по данным ФСБ о теракте на Крымском мосту Алексей Курильченко В публикации ФСБ РФ правоохранители Армении отметили сведения, указывающие на явное совершение преступления. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности страны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам ФСБ РФ о теракте на Крымском мосту. Правоохранители планируют последовательно изучить опубликованные сведения. «Генеральная прокуратура РА изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации, имеющиеся в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении на сайте ГА Армении. Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили, что организатором взрыва, в частности, стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Экспертное мнение и аналитика