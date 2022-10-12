ФСБ показала кадры задержания готовившего теракты в Подмосковье агента СБУ

Гражданин Украины доставил в РФ из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла».

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России продемонстрировала видео задержания гражданина Украины, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» с целью совершения терактов в Подмосковье.

Судя по видео, у задержанного изъяли две единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, указывающие на его преступные действия и контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Немногим ранее ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске. По данным ведомства, его планировали украинские спецслужбы. Был задержан гражданин Украины, который прибыл из Киева через Эстонию, где изъял схрон с компонентами взрывных устройств.