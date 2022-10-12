ФСБ пресекла теракт украинских спецслужб на транспортном терминале в Брянске

В ведомстве добавили, что задержан гражданин Украины, который прибыл из Киева через Эстонию.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске. По данным ведомства, его планировали украинские спецслужбы. Вместе с тем задержан гражданин Украины, который прибыл из Киева через Эстонию.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1967 г. р., который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того известно, что фигурант дела раскаялся в содеянном и начал сотрудничать со следствием. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий у мужчины изъяли изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракетывзрывное устройство массой порядка трех килограммов, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Немногим ранее Федеральная служба безопасности и Следственный Комитет России установили организатора взрыва на Крымском мосту.