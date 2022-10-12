Глава МАГАТЭ подтвердил отключение питания Запорожской АЭС

Это уже второе отключение за последние пять дней.

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция действительно была отключена от внешних источников питания. По его словам, это уже второе отключение за последние несколько дней.

«Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня утром, что станция лишилась внешних источников питания второй раз за последние пять дней. На станции запущены дизельные генераторы для обеспечения ядерной безопасности», - написал Гросси в Twitter.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС получает электричество для собственных нужд по новым линиям электропередачи. Он добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно.