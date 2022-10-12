В стране и мире Украина прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС Алексей Курильченко Электростанция перешла на резервные источники энергии. © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress Читайте нас на: Украина прекратила подачу электроэнергии на нужды Запорожской атомной электростанции. На данный момент станция запустила резервные источники питания. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. «Сейчас поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС», - заявил Волга в эфире телеканала «Россия 24». Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС получает электричество для собственных нужд по новым линиям электропередачи. Он добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно. Экспертное мнение и аналитика