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ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд

Игнат Далакян
11:23 11.10.2022
Советник генерального директора «Росэнергоатома» добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС преждевременно.
ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Подача электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Советник генерального директора «Росэнергоатома» добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно.

«Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией», - сказал Карчаа.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что последняя линия связи, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины, повреждена из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. По словам Рогова, повреждена линия электропередачи Днепровская мощностью 750 кВ.

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