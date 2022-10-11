В стране и мире ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд Игнат Далакян Советник генерального директора «Росэнергоатома» добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС преждевременно. © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress Читайте нас на: Подача электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Советник генерального директора «Росэнергоатома» добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно. «Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией», - сказал Карчаа. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что последняя линия связи, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины, повреждена из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. По словам Рогова, повреждена линия электропередачи Днепровская мощностью 750 кВ. Экспертное мнение и аналитика