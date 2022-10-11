ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд
Подача электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Советник генерального директора «Росэнергоатома» добавил, что говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС преждевременно.
«Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией», - сказал Карчаа.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что последняя линия связи, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины, повреждена из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. По словам Рогова, повреждена линия электропередачи Днепровская мощностью 750 кВ.