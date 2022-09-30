Патрушев призвал разоблачить заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках»

Секретарь СБ РФ отметил необходимость координации усилий, чтобы выявить всех заказчиков и исполнителей ЧП на газопроводах.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости скоординировать усилия, чтобы выявить всех заказчиков и исполнителей неисправностей утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом Патрушев заявил в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», - приводит ТАСС слова Патрушева.

Ранее бывший генеральный директор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым заявил, что ремонт «Северного потока» и «Северного потока - 2» может продлиться не менее года.

На газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.