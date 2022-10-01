Армия Доброволец рассказал, почему самостоятельно пришел на службу по частичной мобилизации По рассказу добровольца, много его друзей уже были призваны по частичной мобилизации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Доброволец из города Щекино Тульской области Артем рассказал, почему принял решение самостоятельно прийти на службу по частичной мобилизации. «Потому что много друзей призвали. И как-то неудобно было ждать, сидеть. Пошел. Сам приехал», - рассказал Артем. Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных на военную службу. Затем мобилизованные к военной службе приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика