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Итальянская Eni: «Газпром» заявил о невозможности поставки газа в субботу

Игнат Далакян
15:04 01.10.2022
В итальянской компании сообщили, что сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне.
Итальянская Eni: «Газпром» заявил о невозможности поставки газа в субботу
© Фото: IMAGO, Sascha Steinach, Globallookpress
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Российская компания «Газпром» сообщила итальянской нефтегазовой группе Eni, что в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. Об этом говорится в сообщении итальянской компании.

«"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодняшний день объемы газа в связи с заявленной невозможностью транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», - цитирует РИА Новости коммюнике.

Eni предоставит новую информацию в случае возобновления поставок.

Ранее разведчик из Швейцарии раскрыл, кому выгоден подрыв «Северного потока». Как объяснил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо от инцидента выиграли Соединенные Штаты.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.

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