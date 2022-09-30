Власти Швеции заявили, что за взрывами на «Северных потоках» стоит государство

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Министр энергетики и информационных технологий Швеции Хашаяр Фарманбар заявил, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять только некое государство, инциденты произошли в результате умышленных действий. Министр добавил, что шведские власти проводят расследование случившегося и «принимают меры по обеспечению страны энергоресурсами и обеспечению надежности поставок».

«Весьма вероятно, что это было сделано преднамеренно, а не случайно, и очень маловероятно, что это сделал кто-либо, кроме как государство, оставаясь при этом незамеченным. Это необходимо рассматривать с точки зрения нынешней ситуации в сфере безопасности в Европе», - цитирует ТАСС слова Фарманбара.

На газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.