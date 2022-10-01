В Москве состоялась церемония возложения цветов и венков в честь Дня Сухопутных войск

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В Москве в Александровском саду состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата с участием Главного командования Сухопутных войск (ГК СВ) и ветеранов. Кроме того, по традиции, венки и цветы возлагались и к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск и отметил их ключевую роль в обороне страны. Со знаменательной для Вооруженных сил страны датой поздравил бойцов и ветеранов глава Минобороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что героическая история отечественных Сухопутных войск на протяжение не одной сотни лет складывалась из подвигов отважных воинов-пехотинцев, демонстрирующих несгибаемую волю в своем ратном труде. Также отдельную признательность министр обороны выразил ветеранам.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.