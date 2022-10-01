Путин присвоил звание Героя России погибшему первому замглавы администрации Херсонской области

Алексей Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по центру Херсона.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», - говорится в тексте документа.

Напомним, Алексей Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по центру Херсона. Обстрел произошел в ночь на 30 сентября. Отмечено, что удар наносился целенаправленно по комнате, в которой жил Катериничев.

Во время выступления в рамках торжественной церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ 30 сентября президент России Владимир Путин призвал почтить память погибших героев России.