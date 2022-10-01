Путин присвоил звание Героя России погибшему первому замглавы администрации Херсонской области
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», - говорится в тексте документа.
Напомним, Алексей Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по центру Херсона. Обстрел произошел в ночь на 30 сентября. Отмечено, что удар наносился целенаправленно по комнате, в которой жил Катериничев.
Во время выступления в рамках торжественной церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ 30 сентября президент России Владимир Путин призвал почтить память погибших героев России.