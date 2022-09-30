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Замглавы региональной администрации Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по Херсону

Егор Левин
09:46 30.09.2022
Как сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, удар наносился целенаправленно по комнате, в которой жил Катериничев.
Замглавы региональной администрации Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по Херсону
© Фото: РИА Новости
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Первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ по центру Херсона.

Обстрел произошел в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он отметил, что погибший был боевым офицером и кавалером трех орденов Мужества.

«До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"», - пишет Малькевич в своем Telegram.

По его данным, удар наносился целенаправленно по комнате, в которой жил Катериничев.

Ранее аналогичный трагический инцидент произошел с бывшим депутатом Верховной рады Украины Алексеем Журавко. Экс-нардеп также погиб в результате ракетного удара со стороны ВСУ по центру Херсона утром в воскресенье, 25 сентября.

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