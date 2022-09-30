Путин призвал почтить минутой молчания память погибших в спецоперации героев России

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Президент России Владимир Путин призвал почтить память погибших героев России минутой молчания в ходе своего выступления на торжественной церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ. В частности президент напомнил о таких личностях как Ольга Качура, Нурмагомед Гаджимагомедов и упомянул остальных солдат, которые сражаются за Родину.

«Они герои, герои великой России! И прошу почтить их память минутой молчания», - сказал президент в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

Слова главы государства встретили в зале аплодисментами.

Напомним, в зале собрались представители обеих палат российского парламента, кабинет министров в полном составе, главы регионов, а также руководители религиозных конфессий. В настоящее время глава государства выступает с объемной речью. Выступление проходит не в качестве послания Федеральному Собранию, а в ином формате.