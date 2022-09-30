В Белом доме не исключили возможности поставок танков Украине

Помощник президента США заявил, что на сегодняшний день не готов сообщить о данных поставках.

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Соединенные Штаты не исключают возможности поставок танков Украине, но пока не готовы объявить о такой помощи. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках - прим. ред.) американских танков», - цитирует РИА Новости слова советника президента США.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не время для принятия Украины в Североатлантический альянс. Однако, согласно словам Салливана, Соединенные Штаты не отказываются от политики «открытых дверей» для НАТО.