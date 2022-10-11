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В числе погибших при взрыве на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Таким образом, общее число жертв выросло до четырех человек.

Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб. В соответствии с полученными данными, все четверо находились в одном автомобиле, оказавшемся в эпицентре взрыва. Процесс опознания тел погибших еще продолжается.

В самом Арбитражном суде информацию не комментируют, проверяя имеющиеся сведения.

Погибший Сергей Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента и состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Инцидент на Крымском мосту произошел в минувшие выходные. Во время движения по нему взорвался грузовик, из-за чего частично обрушились пролеты моста и загорелись цистерны с топливом на железнодорожной ветке.

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит разрушенная часть переправы из салона автомобиля. Останавливаться в этом месте нельзя, ведутся восстановительные работы.