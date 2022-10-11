Власти Винницы сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры

В результате ракетного удара повреждены два объекта в городе Ладыжин и в Винницком районе.

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В Винницкой области в результате ракетного удара были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Борзов.

«Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе», - написал Борзов в Telegram.

Вчера, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.