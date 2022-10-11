Украинские СМИ сообщили о новых взрывах на Ладыжинской ТЭС

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Украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают еще о двух взрывах на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, регион частично остался без света.

«Часть Винницкой области без света», - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее в Винницкой области было повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС в результате взрывов. На предприятии заверили, что жертв в результате инцидента зафиксировано не было.

До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российского государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.