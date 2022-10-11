В Кремле заявили, что РФ намерена достигать поставленных по Украине целей результативно и эффективно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал это, отвечая на вопрос журналистов, почему Российская Федерация не сделает Западу «еще хуже».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена достигать поставленных по Украине целей результативно и эффективно. Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов, почему Российская Федерация не сделает Западу «еще хуже».

«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит», - заметил Песков.

Также Песков подчеркнул, что поставка США Киеву систем ПВО только сделает конфликт болезненней для Украины.

Кроме этого, в Кремле заявили, что Путин и Эрдоган встретятся в Астане в четверг и обсудят Украину.