В стране и мире Кремль: поставка США Киеву систем ПВО только сделает конфликт болезненней для Украины Андрей Аркадьев При этом поставки Соединенными Штатами современных систем ПВО Киеву не изменят целей РФ, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Поставки США Киеву систем ПВО затягивают конфликт на Украине и делают его еще болезненней для украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», - сказал представитель Кремля. Песков также добавил, что объявление Службой безопасности Украины в розыск ряда российских политиков Кремль воспринимает негативно. Ранее президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон поставит Киеву современные системы противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика