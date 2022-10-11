Кремль негативно оценил объявление СБУ в розыск российских политиков
Ранее СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову.
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Объявление Службой безопасности Украины в розыск ряда российских политиков Кремль воспринимает негативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно воспринимаем», - заявил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее СБУ объявила в розыск ряд российский политических деятелей. Среди них официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.