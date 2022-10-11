Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов

В июне Мосгорсуд уже признавал деятельность данной корпорации в России экстремистской.

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую транснациональную компанию Meta* в перечень террористов и экстремистов. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на соответствующий перечень.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.*», - сообщает агентство.

В конце июня Мосгорсуд признал законным решение и оставил его в силе относительно запрещения деятельности в России социальных сетей Facebook** и Instagram**. Жалоба Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании была отклонена.

Прокурор возражал против удовлетворения жалобы, указав на то, что компания систематически распространяла противоправную информацию, подвергала дискриминации российские средства массовой информации и побуждала к совершению убийств граждан Российской Федерации.

В конце марта Meta* признали в России экстремистской организацией. Также решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории РФ работа принадлежащих компании соцсетей за экстремистскую деятельность. Данное решение было принято из-за снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение данных, содержащих призывы к насилию против российских граждан.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

** Facebook и Instagram - признаны экстремистскими соцсетями на территории РФ.