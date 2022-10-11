В Минобороны России сообщили о безуспешных попытках наступлений ВСУ на четырех направлениях

В результате неудачных попыток наступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике, уточнили в МО РФ.

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Российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил на брифинге 11 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции», - сказал он.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери Вооруженных сил Украины в живой силе и военной технике. По его словам, ВСУ потеряли до 40 своих бойцов и четыре боевые бронированные машины.

Конашенков рассказал и об очередной неудачной попытке украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. ВС РФ уничтожили две наводимые украинскими военными переправы. Вооруженные силы Украины потеряли до 20 людей и четыре пикапа, а выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й мехбригады попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась, а личный состав российские артиллеристы накрыли огнем. В результате были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, не имело успеха наступление ВСУ и на Запорожском направлении, где были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины. Не в пользу противника сложилась обстановка на Николаево-Криворожском направлении. По словам Конашенкова, активными действиями ВС РФ украинские войска были отброшены к исходным позициям. Уничтожены около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24.

Представитель Министерства обороны перечислил потери украинской стороны за все время спецоперации. По словам Конашенкова, с начала СВО уничтожены более 470 украинских самолетов и вертолетов, более 2 100 беспилотников, более 379 ЗРК, свыше 5 600 танков и бронемашин. Также уничтожается реактивная и ствольная артиллерия противника, минометы, военные автомобили и другая техника.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения военных полигонов Западного военного округа проверил подготовку россиян, мобилизованных для выполнения задач спецоперации на Украине. Он посмотрел, как идут занятия по тактической и огневой подготовке с резервистами и поручил сосредоточиться на занятиях под руководством опытных офицеров, которые уже участвовали в спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов