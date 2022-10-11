В МО РФ заявили об уничтожении ВКС России украинского ударного вертолета Ми-24

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит в районе населенного пункта Марьянское в Днепропетровской области.

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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - заметил он.

Конашенков рассказал и о суточных успехах российских средств ПВО. Ими были уничтожены семь украинских беспилотников, включая ударный аппарат Switchblade-600. Это произошло в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское (ДНР), Широкая Балка, Мыловое, Борозенское (Херсонская область).

В воздухе были сбиты и 15 украинских снарядов РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка и Львово в Херсонской области. Также в районе населенного пункта Антоновка того же региона были перехвачены шесть противорадиолокационных ракет производства США HARM.

Игорь Конашенков озвучил результаты нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Был поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ - это произошло в районе населенного пункта Новое в ДНР. Кроме этого, огневому поражению подверглись 46 артиллерийских подразделений противника, а также живая сила и военная техника в 156 районах.

Удалось уничтожить две украинские базы хранения топлива для ВСУ в районах Днепропетровска и Павлограда. А в районе Николаева были уничтожены пять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Часть из них относилась к объединенной группировке войск ВСУ «Приморье».

Кроме этого, на территории ДНР, в районе населенного пункта Предтечино, был уничтожен склад боеприпасов со снарядами к РСЗО HIMARS производства США.

Официальный представитель Минобороны России рассказал и об актуальных потерях украинской военной техники. С начала специальной военной операции уничтожены 318 самолетов, 160 вертолетов, 2 195 беспилотников, 379 ЗРК, 5 639 танков и других боевых бронированных машин, 3 465 орудий и минометов, а также 6 483 единицы специальной военной автотехники.

Также в МО РФ заявили о достижении целей в сегодняшнем ударе по инфраструктуре Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов