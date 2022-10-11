Мэр Львова сообщил, что 30% города осталось без электроэнергии

Также в двух районах города есть проблемы с подачей воды.

© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталось без электроэнергии в результате взрыва. При этом в двух районах города есть проблемы с подачей воды.

«30% Львова временно без электроэнергии», - написал Садовой у себя в Telegram.

Немногим ранее власти Львовской области сообщали, что в регионе произошли взрывы на объектах энергетики. Кроме того, украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают еще о двух взрывах на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.