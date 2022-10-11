Львовские власти сообщили о взрывах на объектах энергетики

Власти региона также предупредили о проблемах с энергоснабжением.

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Во Львовской области произошли взрывы на объектах энергетики. Отмечается, что в регионе могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии. Об этом сообщает глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

По его словам, в регионе произошло три взрыва на двух объектах энергетики. Информации о пострадавших не поступало.

«Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях», - написал он у себя в Telegram.

Ранее в Винницкой области в результате взрывов повредилось оборудование Ладыжинской ТЭС. Кроме того, сегодня, 11 октября, поступали сообщения о взрывах в Ровно и Кривом Роге. Губернатор Хмельницкой области также информировал о взрывах в регионе.