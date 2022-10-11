В Винницкой области повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС в результате взрывов
В Винницкой области в результате взрывов повредилось оборудование Ладыжинской ТЭС. Отмечается, что за восстановление оборудования возьмутся специалисты, когда обстановка стабилизируется.
«Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях», - говорится в сообщении предприятия в Facebook*.
Напомним, утром 11 октября председатель Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов сообщил о взрывах на Ладыжинской ТЭС. Также поступали сообщения о взрывах в Ровно и Кривом Роге.
Ранее, 10 октября, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремела серия взрывов. Один из них, со слов Геращенко, произошел рядом с офисом Службы безопасности Украины.
*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.