В Винницкой области повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС в результате взрывов

В предприятии заверили, что жертв в результате инцидента не зафиксировано.

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В Винницкой области в результате взрывов повредилось оборудование Ладыжинской ТЭС. Отмечается, что за восстановление оборудования возьмутся специалисты, когда обстановка стабилизируется.

«Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях», - говорится в сообщении предприятия в Facebook*.

Напомним, утром 11 октября председатель Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов сообщил о взрывах на Ладыжинской ТЭС. Также поступали сообщения о взрывах в Ровно и Кривом Роге.

Ранее, 10 октября, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремела серия взрывов. Один из них, со слов Геращенко, произошел рядом с офисом Службы безопасности Украины.

*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

