Шойгу поставил задачи интенсифицировать подготовку мобилизованных в темное время суток

Особое внимание при этом было уделено практической подготовке призванных граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачи интенсифицировать подготовку мобилизованных граждан в темное время суток. Об этом сообщает Минобороны России.

Он сделал это в ходе проверки военных полигонов ЗВО, где проводится подготовка призванных по частичной мобилизации.

Шойгу заслушал доклад заместителя главы МО РФ Юнус-Бека Евкурова, где было изложено содержание и особенности программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учетным специальностям.

Также Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на занятиях с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом специальной военной операции.

Особое внимание при этом было уделено практической подготовке призванных граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации.

Кроме этого, были проверены занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, тренирующихся к выполнению задач в составе боевых подразделений ВС РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов