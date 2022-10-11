Чавушоглу: Армения и Азербайджан договорились по принципиальным пунктам мирного договора

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Армении и Азербайджану удалось договорить по принципиальным пунктам мирного договора, теперь настало время их реализовать. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», - заявил дипломат в интервью каналу TVnet.

Чавушоглу также отметил, что переговоры Баку и Еревана не могут проходить отдельно от процесса нормализации Анкары с Ереваном.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась с 13 сентября. В республику после этого приехала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и осудила «атаки» Азербайджана. Во вторник, 20 сентября, в Армению прибыла миссия Организации договора о коллективной безопасности во главе с генсеком Станиславом Засем.