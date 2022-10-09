ФСБ: Украина за неделю свыше 100 раз обстреляла Белгородскую, Курскую и Брянскую области

В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек.

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С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов украинскими вооруженным формированиями приграничной территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Только за последнюю неделю зафиксировано более ста обстрелов 32 населенных пунктов. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты.

«В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. В приграничных населенных пунктах получили разрушения две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Повреждены 8 пунктов пропуска через государственную границу», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Напомним, что ВСУ также почти ежедневно обстреливают территорию Донецка. Так, например, накануне снаряд попал в жилой дом в Ворошиловском районе.