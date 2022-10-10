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Опубликованы кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» с космодрома Плесецк

Елизавета Потейчук
08:34 10.10.2022
Во время пуска разгонный блок «Фрегат» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета стартовала с космодрома в 5:52 по московском времени.

Напомним, по данным Минобороны России, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Кроме того, разгонный блок «Фрегат» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства развернут в стране к 2025 году. Вместе с тем Россия уже приступила к предварительным работам по проектированию собственной космической станции, но до начала ее работы продолжит использовать Международную космическую станцию.

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