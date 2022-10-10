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Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

Елизавета Потейчук
06:07 10.10.2022
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, сообщили в Минобороны РФ.
Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России проинформировали, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Уточняется, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», - сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в 05:54 по Москве ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС. После чего разгонный блок «Фрегат» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты.

Напомним, Россия уже приступила к предварительным работам по проектированию собственной космической станции, но до начала ее работы продолжит использовать Международную космическую станцию. Предполагается, что станция станет настоящим космическим причалом.

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