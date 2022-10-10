В «Газпроме» рассказали, как уничтожитель мин НАТО чуть не взорвал «Северный поток» в 2015 году

В альянсе тогда заявили, что обнаруженный подводный взрыватель мин «потерялся» на учениях.

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В российском «Газпроме» напомнили, что угроза взрыва на «Северном потоке - 2» возникала и ранее. В ноябре 2015 года при плановом визуальном обследовании газотранспортной системы был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса», который лежал точно в пространстве между нитками газопровода.

«Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы, транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие боевые учения НАТО, когда взрывное устройство находится точно под нашим газопроводом», - рассказал пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Ранее в командовании ВМС США по Европе и Африке объяснили, зачем самолет-разведчик Военно-морских сил США находился в районе ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В Пентагоне заявили, что самолет якобы выполнял плановый полет.

Теракты на двух экспортных трубопроводах «Газпрома» произошли 26 сентября. В ходе обсуждения инцидента на Совбезе ООН 30 сентября его участники пришли к выводу, что произошла диверсия.