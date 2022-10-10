Премьер Украины сообщил о нарушении энергоснабжения по всей стране

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Практически на всей территории Украины 10 октября были зафиксированы нарушения энергоснабжения. В четырех областях - Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской - планируется провести аварийные отключения электричества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах есть проблемы с водоснабжением... Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях», - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, часть поврежденных объектов инфраструктуры могут быть восстановлены в ближайшие дни.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Были поражены объекты военного управления Украины, связи и энергетики.