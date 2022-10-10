Путь легенды: кормовую часть подлодки К-3 доставили в Музей военно-морской славы в Кронштадте

Уже этой ночью в путь отправится носовая часть К-3, а утром 13 октября обе части легендарного атомохода воссоединятся в Музее.

© Видео: Ксения Шойгу, Telegram © Фото: Ксения Шойгу, Telegram

Кормовую часть советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» доставили в Музей военно-морской славы. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу у себя в Telegram-канале.

За две ночи ее провезли по улицам Кронштадта. Многие горожане вышли на улицы вместе с детьми, чтобы стать свидетелями операции по сухопутной перевозке подлодки. Кормовая часть субмарины двигалась на самоходных осях.

«Уже этой ночью в путь отправится носовая часть К-3. Чтобы не рисковать, маршрут также разобьют на две ночи. Утром 13 октября обе части легендарного атомохода воссоединятся в Музее», - написала Шойгу.

Процесс ночной транспортировки запечатлен на видео. До недавнего времени подлодка находилась на причале портового терминала «Моби Дик».