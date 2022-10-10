Пять областей Украины остались без электричества и связи

Согласно информации ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и Киеве.

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В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение, в других регионах оно нарушено частично. Об этом сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», - цитирует РИА Новости сообщение госслужбы по ЧС.

Согласно информации ведомства, в результате ударов есть попадание по объектам критической инфраструктуры в восьми областях и украинской столице.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины. Как указали в российском оборонном ведомстве, удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.