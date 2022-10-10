В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины

Удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, указали в Минобороны РФ.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. При этом цель удара была достигнута, уточнил он.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сказал Конашенков во время брифинга.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об отражении попыток наступления украинской армии на трех направлениях.

Ранее воздушно-десантные войска России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне спецоперации. В результате успешной атаки было уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники украинских войск, а также живая сила противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.