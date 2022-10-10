В Кремле заявили, что решения о переформатировании СВО в КТО не принимались

Об отсутствии принятия решений по смене формата специальной военной операции сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Кремле заявили об отсутствии принятия решений о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую операцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее покинуть Украину призвало американцев посольство Соединенных Штатов.

А президент Белоруссии Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.