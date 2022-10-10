Мосбиржа объявила аукцион по подешевевшим акциям «Газпрома»
Акции российской компании упали в цене более чем на 20% за сутки.
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На фоне резкого снижения стоимости акций компании «Газпром» Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона. Ценные бумаги компании подешевели более чем на 20%.
«По ценным бумагам "Газпрома" проводится дискретный аукцион. По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 150.46 руб. (отклонение - 25.29%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (201.4 руб.)», - говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.
Ранее газовая компания сообщила о стабилизации давления в нитке А экспортного газопровода «Северный поток - 2» и в обеих нитках газопровода «Северный поток - 1» после аварии. Утечки газа прекратились.