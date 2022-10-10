В стране и мире Мосбиржа объявила аукцион по подешевевшим акциям «Газпрома» Алексей Курильченко Акции российской компании упали в цене более чем на 20% за сутки. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: На фоне резкого снижения стоимости акций компании «Газпром» Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона. Ценные бумаги компании подешевели более чем на 20%. «По ценным бумагам "Газпрома" проводится дискретный аукцион. По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 150.46 руб. (отклонение - 25.29%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (201.4 руб.)», - говорится в сообщении на сайте Мосбиржи. Ранее газовая компания сообщила о стабилизации давления в нитке А экспортного газопровода «Северный поток - 2» и в обеих нитках газопровода «Северный поток - 1» после аварии. Утечки газа прекратились. Экспертное мнение и аналитика